Handball-Oberliga TB Wülfrath will sich gegen TuS Lintorf teuer verkaufen

TB Wülfrath – TuS Lintorf. Vor einer wohl unlösbaren Aufgabe stehen an diesem Samstag (18 Uhr, MTC-Arena) im Oberliga-Derby die TBW-Handballer. Denn der Tabellenzehnte trifft auf den aktuellen Vierten. „Das ist schon eine Ansage“, stellt Leszek Hoft fest. Gleichwohl bleibt der Wülfrather Chefcoach optimistisch. „Wir sind motiviert, in diesem Spiel zu bestehen. Dafür müssen wir aber eine gute Leistung bringen und dürfen keine Schwäche zeigen.“ Angesichts der personellen Vorzeichen kommt das der Quadratur des Kreises gleich – zumindest über zwei Halbzeiten. Denn auch Hoft ist klar: „Wir können keine 60 Minuten Tempo gehen, müssen wegen der vielen Ausfälle auf unseren körperlichen Vorteil verzichten.“ Deshalb sucht der Trainer nach Lösungen. „Vielleicht müssen wir auch taktisch etwas anders spielen“, sinniert er und hofft zugleich auf die Unterstützung durch die eigenen Fans. „Den siebten Mann“, wie er lachend hinzufügt. Und ergänzt dann: „Wir werden kämpfen bis zum Ende und mal schauen, was dabei herumkommt.“