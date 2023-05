Frauen-Handball – Dritte Liga TBW will seine Mini-Chance zum Klassenerhalt nutzen

TB Wülfrath – Thüringer HC II (Frauen). Auf dem Papier scheint der Kampf der TBW-Handballerinnen um den Verbleib in der Dritten Liga aussichtslos. Momentan nehmen die Wülfratherinnen in der Abstiegsrelegation in ihrer Gruppe mit 1:3 Punkten und 47:58 Toren den letzten Platz unter den vier Mannschaften ein. Die Zweite des Thüringer HC steht mit 2:2 Zählern einen Rang besser – und damit aktuell ebenfalls auf einem Abstiegsplatz, denn nur die ersten beiden Teams der Vierer-Gruppe haben den Klassenerhalt sicher.