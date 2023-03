Frauen-Handball – Dritte Liga TBW will lange Anreise mit einem Sieg belohnen

SV Germania Fritzlar – TB Wülfrath (Frauen). (bs) Vor einer richtungsweisenden Begegnung stehen die TBW-Handballerinnen am Sonntag (15 Uhr) in der Dritten Liga. Mit einem Sieg beim Drittletzten Germania können sich die Wülfratherinnen im Kampf um den Klassenerhalt wieder ein kleines Polster verschaffen. „Wir haben es in der eigenen Hand“, betont Jörg Büngeler. Der TBW-Coach blickt zuversichtlich auf die restlichen drei Partien in dieser Saison: „Wenn wir alle drei gewinnen, bleiben wir in der Liga. Wenn nicht, sind wir wieder von anderen Ergebnissen abhängig.“