Handball : TBW-Frauen setzen jetzt auf die Pokalkarte

Trainer Lars Faßbender zeigt den Weg zum Pokalgewinn. Foto: Blazy, Achim (abz)

Wülfrath Der Regionalliga-Zweite will im HVN-Finale den Oberligisten Rheydter TV besiegen und den Titel feiern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Birgit Sicker

Für die Handballerinnen des TB Wülfrath geht es in einer Saison mit Höhen und Tiefen auf die Zielgerade. Freud und Leid lagen zuletzt eng beieinander. Da war zunächst der hart erkämpfte Erfolg im Spitzenduell der Regionalliga gegen den Titelkonkurrenten Fortuna Düsseldorf. Mit dem Sieg übernahm die Mannschaft von Lars Faßbender den Tabellengipfel, den sie aber nur eine Woche später nach dem überraschenden Unentschieden gegen den TuS Königsdorf wieder an die Fortuna abgeben musste. Zwei Spieltage vor dem Saisonende hat Trainer Faßbender die Meisterschaft abgehakt. „Wir hatten es in eigener Hand und haben es weg gegeben“, stellt er nach dem enttäuschenden Auftritt in Königsdorf fest und ergänzt: „Unser Fokus liegt jetzt auf dem Pokal.“ Denn im Wettbewerb auf HVN-Ebene sind die Chancen der TBW-Handballerinnen groß, sich zumindest einen Titel in dieser Saison zu sichern.

Mit Siegen über die Regionalliga-Rivalen SG Überruhr und SV Straelen sowie den Verbandsligisten HC Wermelskirchen kämpften sich die Wülfratherinnen ins Pokalfinale. Hier wartet mit dem Verbandsligisten Rheydter TV am Sonntag (13 Uhr, Halle Hecker Straße, Mönchengladbach) eine weitere Aufgabe der Kategorie machbar auf das Faßbender-Team. Die Gastgeberinnen setzten sich in den ersten drei Runden beim Verbandsligisten TV Ratingen durch, gewannen dann gegen den Regionalligisten Fortuna Düsseldorf, der überwiegend Spielerinnen aus der in der Oberliga spielenden Zweitvertretung ins Rennen schickte. Zuletzt feierte Rheydt einen Erfolg beim Oberliga-Rivalen HSG Bergische Panther.