Frauen-Handball – Dritte Liga TB Wülfrath will Fahrt an den Bodensee krönen

Nach dem 10:10 (23.) setzten sich die Gäste zur Pause auf 13:10 ab. Die Wülfratherinnen glichen zum 14:14 (38.) aus, danach blieb die Partie umkämpft. Kurz vor dem Ende führte Stade mit 24:23. Fünf Sekunden vor dem Ende sicherte Jule Kürten per Siebenmeter einen wichtigen Punkt. Am heutigen Samstag (16 Uhr) tritt das TBW-Team beim Schlusslicht Allensbach an. Ein Gegner mit aggressiver Deckung, den Büngeler als „sehr eingespielt“ einstuft. Die Wülfratherinnen wollen mit einer kompakten Abwehr dagegen halten. Bis auf Kreisläuferin Melina Otte und Torfrau Klara Stausberg hat der Trainer im zweiten Spiel den Kader komplett.