Drei Mannschaften stehen punktgleich oben TB Wülfrath hält das Aufstiegsrennen offen

HSG Weiterstadt/Braunshardt/Worfelden 28:29 (13:17). Das Aufstiegsrennen zur Dritten Liga bleibt spannend, und dazu trugen die TBW-Handballerinnen mit dem etwas überraschenden Erfolg in Weiterstadt ihren Teil bei. Nach den ersten drei Begegnungen der vier Mannschaften ist Halbzeit in der Qualifikationsrunde der Gruppe Mitte – und bis jetzt gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Mit der HSG Weiterstadt, dem SC Everswinkel und eben dem TB Wülfrath haben drei Teams 4:2 Punkte auf dem Konto. Lediglich das Torverhältnis entscheidet über die Platzierung und da nimmt der TBW aktuell Rang drei ein. Die beiden Erstplatzierten am Ende der Quali-Runde schaffen den Sprung in die Dritte Liga. Dabei sind die Chancen des HC Burgenland mit 0:6 Punkten wohl minimal. Allerdings könnte der aktuelle Tabellenletzte in der Rückrunde das Zünglein an der Waage spielen und das vordere Trio entscheidend sprengen.