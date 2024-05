Zwei Heimspiele an diesem Wochenende TB Wülfrath visiert die Dritte Liga an

Vor einem richtungsweisenden Wochenende stehen die Handballerinnen des TB Wülfrath. Über Pfingsten war die Mannschaft von Jörg Büngeler noch auf der lange geplanten Tour nach Mallorca – eigentlich wollten sie die Saison da schon beendet haben. Doch die späte Terminierung der Qualifikationsrunde machte einen Strich durch die Rechnung. Während die meisten Handballer längst in der Sommerpause sind, wollen sich die Wülfratherinnen den Traum von der direkten Rückkehr in die Dritte Liga erfüllen. Und müssen nun wegen ihrerer Pfingstauszeit am Samstag und Sonntag einen Doppelpack absolvieren. Zum Gück steigen beide Begegnungen in der MTC-Sporthalle – Anpfiff ist jeweils um 17 Uhr.