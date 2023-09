Der Oberliga-Aufsteiger lernt schnell TB Wülfrath verpasst den ersten Heimsieg

Der Oberliga-Aufsteiger gibt in den ersten 20 Minuten den Ton an. Als der LTV Wuppertal besser ins Spiel findet, lässt sich die Mannschaft von Leszek Hoft nicht wirklich abschütteln, zahlt aber in der Schlussphase erneut Lehrgeld.

11.09.2023, 05:15 Uhr

Rouven Jahn (am Ball) spielte letzte Saison noch für den LTV und war jetzt besonders motiviert. Foto: Achim Blazy (abz)

Von Birgit Sicker

TB Wülfrath – LTV Wuppertal 30:32 (15:16). Nur knapp verpassten die TBW-Handballer ihren ersten Sieg in der Oberliga. Bis zum Abpiff lieferte der Aufsteiger dem etablierten LTV vor rund 130 Zuschauern in der MTC-Halle einen harten Kampf, zahlte aber letztlich ein weiteres Mal Lehrgeld. Leszek Hoft nahm die Niederlage jedoch gelassen, sah sie als weitere Etappe im Lernprozess. „Es war eine ausgeglichene und sehr spannende Partie, in der wir sogar 20 Minuten geführt haben“, hob der Wülfrather Chefcoach hervor.