Rückschlag in der Relegation zur Dritten Liga TB Wülfrath verliert das erste Quali-Heimspiel

TB Wülfrath – SC DJK Everswinkel (Frauen) 20:27 (12:11). Das erste Heimspiel in der Qualifikationsrunde zur Dritten Liga hinterließ bei den TBW-Handballerinnen gemischt Gefühle. Da waren zum einen die ersten 45 Minuten, in denen die Mannschaft von Jörg Büngeler die Partie gegen den Westfalen-Oberligisten augeglichen gestaltete. In der letzten Viertelstunde verloren die Gastgeberinnen jedoch ihre spielerische Linie oder wie es Büngeler ausdrückte: „Wir hatten einfach nicht mehr den Mut, in die finale Entscheidung reinzugehen. Man muss in solchen Spielen auch Risiko gehen, wenn man gewinnen will.“ Trotz der am Ende deutlichen Niederlge war der TBW-Trainer mit dem Auftritt seiner Mannschaft aber zufrieden. „Bis zur 50. Minute war es eine Partie auf Augenhöhe, deshalb kann ich den Spielerinnen keinen Vorwurf machen. Es war ein sehr intensives Handball-Spiel – vielleicht war am Ende auch die Kondition ein Punkt, der den Ausschlag gab“, sagte er.