Handball : TBW-Frauen wollen den elften Heimsieg einfahren

Lars Faßbender stellt sein Team auf Heimsieg ein. Foto: Janicki, Dietrich (jd-)

Wülfrath In der Fliethe-Halle stehen am Samstag (17.45 Uhr) die Zeichen auf Abschied. Zwar müssen die TBW-Handballerinnen in der Regionalliga noch zwei Begegnungen absolvieren, doch im Duell gegen das Schlusslicht GSG Duisburg präsentieren sie sich ein letztes Mal dem eigenen Publikum.

Von Birgit Sicker

Das gilt vor allem für Torfrau Samantha Sklorz (Karriereende) und Trainer Lars Faßbender, der sich nach langjähriger Tätigkeit in Wülfrath neuen Aufgaben zuwendet.