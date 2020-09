Handball : TB Wülfrath unterliegt dem Verbandsliga-Spitzenreiter

Die TBW-Handballer zahlten im Duell beim TuS Lintorf Lehrgeld. Letztlich verlieren sie, weil die eigene Fehlerquote viel zu hoch ist.

TuS Lintorf – TB Wülfrath 32:26 (16:12). In der Partie beim Tabellenführer scheiterten die TBW-Handballer letztlich an der eigenen Fehlerquote. „Wir haben die Angriffe zu kurz gefahren oder haben uns hinten Bälle erkämpft und sie dann vorne weggeworfen“, nannte Stefan Graedtke wesentliche Mängel. Der Wülfrather Trainer betonte: „In einem Spitzenspiel muss alles passen und dann muss man sich auch an die Vorgaben halten.“ Einer, beim dem es an diesem Tag wirklich rund lief, war Timo Schmitz der am Ende auf elf Treffer, darunter sechs Siebenmeter, kam. Das allein reichte aber nicht, um die Lintorfer in die Knie zu zwingen, zumal Graedtke bekannte: „Mit Thole und Rose haben die zwei überragende Rückraumakteure – das sind Spieler, die den Unterschied machen und die haben wir noch nicht.“ Gemeinsam steuerte das TuS-Angriffsduo zehn Tore zum klaren Erfolg bei.