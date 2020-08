Handball : TB Wülfrath überrollt A-Jugend des Bergischen HC

Wülfrath Auch im nächsten Testspiel bietet Drittliga-Aufsteiger TB Wülfrath eine engagierte Vorstellung und weist die schnellen Talente des Bergischen HC unerwartet deutlich in die Schranken.

Vor allem in der Abwehr legten die TBW-Handballerinnen die Grundlage für den Erfolg, in dem sie aggressiv, beweglich und offensiv agierten. „Wir hatten uns vorgenommen, den BHC unter Druck zu setzen“, berichtete Cisik – ein Unterfangen, das gelang. „Die Mädels haben sich sehr gut darauf eingelassen, obwohl das nicht ihre Lieblingsstrategie in der Abwehr ist“, lobte der Trainer.

Auch in der Offensive nutzte der Drittliga-Aufsteiger die Chance zu Experimenten mit vielen Positionswechseln. „Wir haben Tempo gemacht und unseren Gegner mit Gegenstößen überrollt“, stellte Cisik fest, der am Ende 30 Tempogegenstoßtore seiner Mannschaft notierte – gegen ein junges Team, das in puncto Schnelligkeit eigentlich Vorteile haben sollte. Einzig im letzten Drittel der Begegnung ließen die Gastgeberinnen die Zügel etwas schleifen, was Cisik allerdings auch auf die „nicht optimale Temperatur“ zurückführte. Sein Fazit: „Das war schon echt gut und ein Klassenunterschied.“ Der TBW-Coach betonte in seiner Analyse: „Mir hat auch die Ernsthaftigkeit gefallen, die die Mannschaft in einem Freundschaftsspiel zeigt.“