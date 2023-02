Frauen-Handball – Dritte Liga TB Wülfrath tritt mit einer 27:44-Packung die Heimfahrt an

SG Kirchhof – TB Wülfrath (Frauen) 44:27 (21:11). Die Stadtsporthalle in Melsungen war für die TBW-Handballerinnen wahrlich keine Reise wert. Rund zweieinhalb Stunden waren die Drittliga-Handballerinnen im Auto unterwegs, um die Partie beim hohen Favoriten Kirchhof zu bestreiten. Kam schon die Anreise einem Kraftakt gleich, erwies sich dann auch noch der Gegner als schwer zu verdauende Kost. Das lag auch am dezimierten Kader, denn neben der verletzten Melina Otte meldete sich am Samstagmorgen auch noch Jule Kürten mit einer Erkältung ab „Damit fehlten uns gleich zwei Spielerinnen der ersten Sieben“, betonte Jörg Büngeler. Der Wülfrather Trainer konstatierte nach dem Abpfiff: „Wir müssen den Sieg der SG neidlos anerkennen. Das ist eine starke Mannschaft, die uns mit ihrer offensiven Deckung unter Druck gesetzt und sich dadurch viele Tempogegenstöße erarbeitet hat.“