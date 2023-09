Der Neuling misst sich mit einer erfahrenen Truppe TBW geht dezimiert ins Oberliga- Derby

TuS Lintorf – TB Wülfrath. Der hart erkämpfte 33:32-Sieg über die HSV Überruhr ist für die TBW-Handballer schon wieder Schnee von gestern. Denn auf den Oberliga-Aufsteiger wartet an diesem Samstag (Anwurf 17.30 Uhr) mit dem Derby in Lintorf die nächste Herausforderung. Die Gastgeber stehen aktuell auf dem dritten Tabellenplatz, während die Wülfrather nach wie vor um jeden Punkt in der Liga ringen. Ausgerechnet jetzt geht Leszek Hoft das Personal aus. Dem Trainer fehlt mit dem langzeitverletzten Lukas Patten nicht nur ein wurfstarker Rückraumakteur, sondern jetzt fallen auch noch Florian Görigk (Urlaub), Nico Reuter und Rouven Jahn (krank) aus.