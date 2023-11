Frauenhandball, Regionalliga TBW-Handballerinnen sind favorisiert

Eine besondere Herausforderung sieht der TBW-Coach in der großgewachsenen PSV-Abwehr. „Die müssen wir in die Bewegung bringen. Insgesamt brauchen wir ein hohes Tempo und einfache Tore, da Durchbrüche aus dem gebundenen Spiel gegen diese Defensive schwer werden könnten“, so Büngeler. Hinter dem Einsatz von zwei Akteurinnen stehen dazu noch Fragezeichen. Lisa Sippli war unter der Woche krank, ein Einsatz ist fraglich. Paula Stausberg wird wieder im Kader sein. Ob sie allerdings nach ihrer Erkältung bereits wieder voll belastbar sein wird, wird sich erst während der Partie herausstellen. Gespielt wird in der Sporthalle des Kölner Humboldt-Gymnasiums.