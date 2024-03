Frauenhandball, Regionalliga TBW muss für die dritte Liga in Überruhr siegen

HSV Überruhr – TB Wülfrath. Der Spitzenreiter der Handball-Regionalliga aus Wülfrath ist am Sonntag um 16 Uhr im Theodor-Heuss-Gymnasium in Essen klarer Favorit. Während die Überruhrrerinnen sich mit Unitas Haan einen Zweikampf um den drittletzten Tabellenplatz liefern, der unter Umständen noch zum Klassenerhalt reichen könnte, haben die Gäste aus der Kalkstadt den Wiederaufstieg in die dritte Liga als Ziel. „Wir wollen uns als Nordrheinliga-Meister für die Aufstiegsrunde zur dritten Liga qualifizieren“, sagt TBW-Trainer Jörg Büngeler, der selbst lange in Überruhr als Trainer in der Verantwortung stand: „Einen Ausrutscher dürfen wir uns daher nicht erlauben. Die Favoritenrolle nehmen wir gerne an und wollen dieser gerecht werden.“