Handball : TBW tritt beim Aufsteiger an

Die Wülfratherinnen haben einen Sieg beim HSV Frechen fest eingeplant.

HSV Frechen – TB Wülfrath. (bs) Die TBW-Handballerinnen bekommen es in der Regionalliga an diesem Samstag (18 Uhr, Halle an der Burgstraße 62) mit einem Aufsteiger zu tun. Frechen behauptete in der vergangenen Saison souverän die Tabellenspitze in der Oberliga Mittelrhein und feierte mit fünf Punkten Vorsprung den Titel. Zum Meisterschaftsauftakt unterlagen sie allerdings dem Top-Favoriten HC Gelpe/Strombach mit 28:41. Auch deshalb sieht sich das Frechener Team im Duell gegen den TBW als Außenseiter.