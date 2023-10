Handball, Regionalliga Wülfratherinnen reisen an die Abstiegsstelle

An das letzte Duell erinnern sich die Wülfratherinnen sicherlich ungern. Durch eine Niederlage am letzten Spieltag in Lank stiegen die Kalkstädterinnen aus der dritten Liga ab. Mit einem Sieg am Samstag kämen sie dem direkten Wiederaufstieg einen Schritt näher und hätten weiterhin alle Trümpfe in den Händen, um in der kommenden Saison wieder in der dritthöchsten Spielklasse antreten zu können. Da auch die Lankerinnen dieses Ziel verfolgen, können sich die Zuschauer am Samstag auf eine spannende und intensive Partie freuen.