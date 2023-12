Aufsteiger hält Kurs auf den Oberliga-Verbleib TB Wülfrath trainiert jetzt Athletik und Kraft

Als die Handballer des TB Wülfrath in der vergangenen Saison den Sprung in die Oberliga perfekt machten, war die Freude groß. 22 Siege, zwei Unentschieden und nur zwei Niederlagen standen in der Bilanz des Verbandsliga-Meisters, der unter der Regie des neuen Trainers Leszek Hoft zum Höhenflug ansetzte. Der Aufstieg kam zu diesem Zeitpunkt überraschend, denn ursprünglich verfolgte der Verein einen Zwei- bis Dreijahresplan. Doch im Laufe der Meisterschaftsrunde spielten sich die Wülfrather in einen Rausch – und Chefcoach Hoft verzichtete im Winter sogar auf seinen geliebten Skiurlaub.