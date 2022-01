Handball : TB Wülfrath: Trainerduo Christian Paul/Stefan Graedtke hört sofort auf

Wülfrath Der Verein teilte Aufstiegstrainer Christian Paul vor einer Woche mit, dass sein Vertrag für die Herrenmannschaft nicht verlängert wird.

Die Handball-Abteilung des TB Wülfrath kommt in diesen Tagen irgendwie nicht zur Ruhe. Mitte Dezember scheiterten überraschend die Gespräche mit Michael Cisik, Chefcoach des in der Dritten Liga spielenden Frauen-Teams, an den Finanzen. Andre Döpper, neuer Leiter der Handball-Abteilung, begründete das mit notwendigen Sparmaßnahmen des Klubs. Allerdings soll der Etat für eine weitere Drittliga-Saison gesichert sein. Das Ziel Klassenerhalt will Cisik vor seinem Abschied im Sommer zusammen mit seinem Co-Trainer Jörg Büngeler, der in der nächsten Saison in die Chefposition aufrückt, noch realisieren.