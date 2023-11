Der Abstiegskampf in der Handball-Oberliga ist hart TBW-Trainer Leszek Hoft hält den Ball weiterhin flach

HSG Hiesfeld/Aldenrade – TB Wülfrath. Nach der glänzenden Vorstellung im Heimspiel gegen den TV Geistenbeck könnten die TBW-Handballer ihren Sieg am heutigen Samstag (Anpfiff 19 Uhr, Gustav-Heinemann-Schulzentrum) in Hiesfeld vergolden, denn mit weiteren zwei Punkten festigen sie ihren Platz in der oberen Tabellenhälfte. Doch Leszek Hoft hält den Ball lieber flach. „Unsere Aufgabe in Hiesfeld lautet: nicht verlieren“, betont der erfahrene Chefcoach des Oberliga-Aufsteigers und ergänzt dann: „Ob wir diese super Leistung noch einmal abrufen können, ist eine andere Geschichte. Die Mannschaft hat sich in einen Spielrausch gesteigert – da passte einfach alles. So eine Leistung lässt sich aber nicht in jedem Spiel abrufen.“