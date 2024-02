Frauen-Handball TB Wülfrath stürzt vom Regionalliga-Gipfel

HC Weiden – TB Wülfrath (Frauen) 28:22 (16:12). Mit der zweiten Niederlage in Folge erhöhen die TBW-Handballerinnen die Spannung im Titelkampf. Während Aufstiegskonkurrent TD Lank sein Nachholspiel in Königsdorf klar gewann, zogen die Wülfratherinnen in Weiden unerwartet den Kürzeren und gaben damit die Tabellenführung in der Regionalliga an Lank ab. Nach der Partie haderten die Gäste vor allem mit ihrer schlechten Chancenverwertung. „Wir haben fünf freie Möglichkeiten und einen Siebenmeter vergeben. Dazu kamen noch zehn Pfosten- oder Lattentreffer – das allein hätte zum Sieg gereicht“, stellte Jörg Büngeler fest. Der TBW-Chefcoach verzeichnete zudem viele technische Fehler. „Im Spielaufbau tun Pässe auf die Füße oder ins Aus immer weh“, sagte er.