Der Aufsteiger will sich jetzt in eigener Halle besser verkaufen TB Wülfrath strebt den ersten Heimsieg in der Oberliga an

TB Wülfrath – LTV Wuppertal. Für die TBW-Handballer steht heute (18 Uhr, MTC-Arena) am dritten Spieltag der Oberliga bereits die zweite Heimbegegnung an. Dabei erwarten sie mit dem LTV eine Mannschaft, die in der vergangenen Saison Rang sieben unter 14 Teams holte. Auch mit der durchwachsenen Leistung im vergangenen Jahr lässt sich vielleicht der Abgang etlicher Stammkräfte erklären. Zwei davon tragen jetzt das Trikot des TB Wülfrath. Für Florian Görigk und Rouven Jahn ist es deshalb eine besondere Partie in eigener Halle. „Beide sind besonders motiviert, denn sie haben relativ lange beim LTV gespielt“, berichtet Leszek Hoft.