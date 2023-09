Der Oberliga-Aufsteiger muss sich schnell akklimatisieren TB Wülfrath stellt sich für die Oberliga neu auf

TV Lobberich – TB Wülfrath. Die deutliche Abfuhr gegen den Oberligafavoriten DJK Unitas Haan haben die TBW-Handballer in dieser Woche gründlich abgearbeitet – mit Videoanalyse und vielen Einzelgesprächen. „Die Unitas ist eine große Mannschaft, die kann sich nur selbst schlagen“, hebt Leszek Hoft im Nachgang noch einmal die Haaner Qualitäten hervor. Jezt aber legt der Wülfrather Trainer den Fokus auf die Partie in Lobberich. „Mal sehen, was uns dort erwartet“, sagt er, wohlwissend, dass für seine Mannschaft in diese Saison das Ziel lediglich Klassenerhalt heißen kann. Gleichwohl betont er: „Wir fahren dorthin, um Punkte zu holen.“ Dabei kann allerdings KreisläuferKai Funke (Familienfeier) nicht helfen.