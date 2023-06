Frauen-Handball – Dritte Liga TB Wülfrath steigt in die Regionalliga ab

Die Hoffnung der TBW-Handballerinnen auf den Verbleib in der Dritten Liga wich nun einer tiefen Enttäuschung, denn inzwischen steht fest, dass die Wülfratherinnen in der nächsten Saison wieder in der Nordrheinliga antreten müssen. Die 27:40-Abfuhr im Heimspiel gegen den Thüringer HC bleibt damit die letzte Erinnerung an eine Saison, in der das Frauen-Team des TBW überwiegend gute Leistungen bot, aber in der regulären Runde letztlich seine Chance auf den Klassenerhalt nach dem 28:25-Erfolg über Bayer Leverkusen nicht energisch nutzte. Die überraschende 32:35-Niederlage beim TuS Treudeutsch Lank kostete auf der Zielgeraden den Sprung in die sichere Region der Staffel West und führte damit in die Abstiegsrunde. In der Vierer-Gruppe reichte es nur zu einem 24:24-Unentschieden gegen den Vfl Stade. Nach drei Partien standen die Wülfratherinnen mit 1:5 Punkten am Tabellenende.