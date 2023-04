Frauen-Handball – Dritte Liga TB Wülfrath steckt ganz tief im Abstiegsstrudel

SV Allensbach – TB Wülfrath (Frauen) 34:23 (17:12). Für die TBW-Handballerinnen wird die Luft in der Dritten Liga immer dünner. Nach der Niederlage in Allensbach stehen die Wülfratherinnen mit nur einem Pluspunkt in der Abstiegsrunde am Tabellenende. Weil nur die beiden Erstplatzierten in der Vierer-Gruppe die Klasse halten, schrillen nun vor dem letzten Spieltag die Alarmglocken. „Wir haben noch eine kleine theoretische Chance, wenn Stade in Allensbach gewinnt und wir Thüringen schlagen“, rechnet Jörg Büngeler vor. Dabei erkennt der Chefcoach des TBW als das größere Problem das eigene Heimspiel gegen die Reserve des Bundesligisten Thüringer HC, „wenn vielleicht drei bis vier Spielerinnen aus der ersten Mannschaft die Zweite unterstützen“. Büngeler fügt hinzu: „In dieser Konstellation ist das schwer zu akzeptieren und macht die Sache ungerecht.“ So schaffte der THC II mit Unterstützung „von oben“ einen Sieg über den SV Allensbach, unterlag dann aber dem VfL Stade, als die Erste zeitgleich spielte.