Noch zwei Partien bis Weihnachten TB Wülfrath spielt vorerst ohne Simone Fränken

TB Wülfrath – TSV Bonn rrh. (Frauen). Während die meisten Handballer an diesem Wochenende ihre letzten Regionalliga-Begegnung in diesem Jahr absolvieren, müssen die Wülfratherinnen vor der Meisterschaftspause sogar noch zweimal ran. Zunächst zu ungewohnter Zeit am Sonntag in der MTC-Halle, denn Anpfiff der Partie gegen den TSV Bonn rrh. ist um 15.30 Uhr. Und die letzte Aufgabe wartet am Donnerstag. Dann gibt der SC Fortuna Köln in einer Nachholbegegung der Hinrunde seine Vistenkarte in der Kalkstadt ab. Dabei hoffen die TBW-Handballerinnen auf eine gute Heimkulisse. Nach dem Abpiff steigt die Weihnachtsfeier der Mannschaft.