Zwei Punkte versüßen die rund 430 Kilometer Rückfahrt TB Wülfrath setzt ein erstes Ausrufezeichen

HC Burgenland – TB Wülfrath (Frauen) 20:24 (9:15). Die lange Fahrt bis 40 Kilometer vor Leipzig hat sich für die TBW-Handballerinnen zum Auftakt der Qualifikationsrunde zur Dritten Liga gelohnt. „Wir hatten ausreichend Zeit eingeplant, so dass wir uns bei gutem Wetter und mit einem Spaziergang auf das Spiel einstimmen konnten“, berichtete Jörg Büngeler. Gleichwohl nahm spätestens nach der Ankunft in Hohenmölsen die Anspannung kontinuierlich zu. „Auf einen unbekannten Gegner aus einer unbekannten Liga zu treffen und mit der Bedeutung der Partie, das ist schon etwas Besonderes“, gestand der Wülfrather Chefcoach. Doch mit dem Anpfiff in der Glückauf-Sporthalle war seine Mannschaft hellwach.