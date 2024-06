Beeindruckender Wettkampf im London Aquatics Centre TBW-Schwimmer lernen von Olympioniken

Für einige Schwimmer des TB Wülfrath stand jetzt ein besonderer Wettkampf an. Angelina Skorzinski, Lennard Trautwein und Meiko Schönekes vertraten die Farben des TBW beim AP London International 2024 und gingen dabei im Olympiabecken von 2012 an den Start. Das Trainerteam des befreundeten Ware SC mit Claire Matthews an der Spitze betreute die drei Athleten an diesem Wettkampfwochenende. Mit von der Partie war auch der komplette deutsche Olympiakader, darunter bekannte Athleten wie Angelina Köhler und Florian Wellbrock sowie zahlreiche Kaderschwimmer aus England, Dänemark, Tschechien und weiteren Ländern.