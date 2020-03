Handball : TB Wülfrath schüttelt Verfolger Bonn ab

TBW-Torfrau Lisa Klanz lieferte in Bonn eine starke Leistung. Foto: Blazy, Achim (abz)

Der Regionalliga-Spitzenreiter muss sich den Erfolg beim Tabellendritten hart erarbeiten. Die Mannschaft von Michael Cisik gibt eine 14:7-Führung aus der Hand und bedankt sich am Ende bei Torfrau Lisa Klanz, die den Sieg festhält.

TSV Bonn rrh. – TB Wülfrath (Frauen) 16:17 (7:11). Schon im Regionalliga-Hinspiel erwies sich das Bonner Team als harte Nuss für die TBW-Handballerinnen. „Das ist eine Top-Truppe“, bekannte Michael Cisik. Der Wülfrather Trainer bereitete seine Mannschaft intensiv auf das Spitzenduell vor. „Wir wollten hohes Tempo gehen und eine starke Abwehr stellen“, verriet er. Weil die Bonnerinnen in der Defensive ebenfalls gut standen, fielen jedoch wenig Tore.

Ein Siebenmeter brachte dem gastgebenden Tabellendritten die 1:0-Führung durch Maja Klingenberg, fünf Minuten waren da bereits gespielt. Wenig später glich Jule Kürten zum 1:1 aus, dann warf Loreen Jakobeit den TBW mit 2:1 (8.) in Front. Jakobeit sorgte auch für den ersten Zwei-Tore-Vorsprung (4:2) in der Begegnung, doch erst nach dem 4:4 (13.) setzten sich die Wülfratherinnen erstmals deutlich ab. Vier Treffer in Folge brachten die 8:4-Führung (22.).