TB Wülfrath hofft auf eine tolle Kulisse Noch ein intensiver Handballtag in der MTC-Arena

Am Samstag steigt in der MTC-Arena ein großer Handball-Tag, denn gleich zwei Derbys locken die Fans in die Sporthalle. Höhepunkt ist natürlich ab 18 Uhr das Oberliga-Duell zwischen dem TB Wülfrath und Erzrivale Mettmann-Sport – der Ausgang ist eher ungewiss. Bereits um 16 Uhr trifft die TBW-Zweite auf die ME-Sport-Reserve, die als Meister und Aufsteiger in die Verbandsliga kommt. Doch auch in dieser Partie ist die Rivalität groß. Den Abschluss bildet das Spiel der Frauen-Landesliga zwischen den Zweitvertretungen von TBW und Unitas Haan – Anpfiff ist um 20 Uhr. Dabei wollen die Wülfratherinnen am letzten Spieltag der Saison ihre weiße Weste behalten. Die TBW-Verantwortlichen rechnen bei allen Spielen mit einer guten Kulisse und bieten ein entsprechend großes Angebot an Speisen und Getränken.