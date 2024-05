Qualifikationsrunde zur Dritten Liga TB Wülfrath braucht jetzt wieder einen Sieg

HSG Weiterstadt/Braunshardt/Worfelden – TB Wülfrath (Frauen). Für die TBW-Handballerinnen steht an diesem Samstag bereits der dritte Spieltag in der Qualifikationsrunde zur Dritten Liga auf dem Programm. In den erste beiden Partien erlebte die Mannschaft von Jörg Büngeler Licht und Schatten. Der Auftaktsieg bei der HS Burgenland war gut fürs Selbstbewusstsein, im Heimspiel gegen den SC Everswinkel war jedoch die Fehlerquote in der Schlussphase zu hoch – am Ende stand daher eine klare Niederlage zu Buche. Nun also folgt der dritte Anlauf, in der Gruppe Mitte wichtige Punkte für die direkte Rückkehr in die Dritte Liga zu sammeln.