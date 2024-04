Zum Auftakt 430 Kilometer Anfahrt TB Wülfrath kämpft um die direkte Rückkehr in die 3. Liga

Für die Handballerinnen des TB Wülfrath beginnt an diesem Wochenende die Qualifikationsrunde für die Dritte Liga. Zum Auftakt geht es für den TBW am Samstag zum HC Burgenland. Anpfiff der Begegnung in der Glückauf-Sporthalle Hohenmölsen (Agricolaweg 2, 06679 Hohenmölsen) ist um 16 Uhr. Im Folgenden geben wir Antworten auf wichtige Fragen.