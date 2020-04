Handball : TB Wülfrath plant für die Dritte Liga

Wülfrath Der Tabellenführer der Frauen-Regionalliga hofft, dass der Handballverband Niederrhein bald eine Entscheidung in der Aufstiegsfrage bekannt gibt. Der Verein hat die Mannschaft auf jeden Fall für die höhere Klasse gemeldet.

Die Saison ist für die Handballerinnen des TB Wülfrath am Montag, 20. April 2020, beendet. Vorzeitig wegen der Corona-Pandemie. Eine Spielzeit, in der die Mannschaft von Michael Cisik 15 Siege holte und lediglich eine Niederlage kassierte. Der Lohn für die starken Auftritte: Das Team steht in der Regionalliga an der Spitze. Ob die Tabellenführung sechs Spieltage vor dem regulären Saisonende aber auch für den Aufstieg in die Dritte Liga reicht? Auf diese Frage gab der Handballverband Niederrhein bislang keine Antwort. Bislang steht lediglich fest, dass es in der Saison 2019/2020 keine Absteiger geben wird. Die Ausnahmen: Jene Vereine, die ihre Mannschaft bereits vor dem 12. März zurückzogen oder im Laufe der Spielzeit drei Mal nicht antraten, begeben sich in die untere Klasse.