Mini-Kader setzt auf Emotionen TBW will Pflichtaufgabe in Neuss meistern

Neusser HV – TB Wülfrath. Für die TBW-Handballer steht am vorletzten Spieltag die Pflichtaufgabe beim Oberliga-Schlusslicht an. Auf dem Papier nehmen die Wülfrather die Favoritenrolle ein, doch angesichts der nach wie vor angespannten personellen Lage ist Leszek Hoft noch skeptisch. „Etliche Spieler sind in dieser Woche nicht zum Training gekommen“, berichtet der Chefcoach des Aufsteigers. Torwart Christoph Engler, Florian Görigk, David Adolphs, Connor Nitzschmann und Lennard Scheider meldeten sich allesamt krank ab. Den Einsatz von Philipp Feldstedt hakt Hoft ebenfalls ab. „Er ist verletzt und wir wollen nicht riskieren, dass daraus noch ein Muskelfaserriss entsteht“, betont der Trainer.