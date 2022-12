Frauen-Handball – Dritte Liga TBW muss vier hochkarätige Ausfälle verkraften

TB Wülfrath – PSV Recklinghausen (Frauen). Noch am Wochenanfang schauten die TBW-Handballerinnen der Drittliga-Partie gegen Recklinghausen optimistisch entgegen. Mit einem Sieg heute Abend (19.30 Uhr, MTC-Halle) können sie zum Tabellensechsten aufschließen. Das wesentliche Problem: Es fallen gleich vier wichtige Kräfte aus. Jule Kürten knickte am Dienstag im Training mit dem Fuß um. Hannah Haase verletzte sich bei der Arbeit an der Hand. Kirsten Buiting ist an Corona erkrankt. Und dann kugelte sich auch noch Torfrau Klara Stausberg einen Finger aus – Neuzugang Julia Gesell steht daher parat. „Es wird schwierig, diese Ausfälle zu kompensieren. Auf jeden Fall sind uns die Wechseloptionen genommen“, stellt Jörg Büngeler fest. Der Trainer betont: „Wir können das Problem nur mannschaftlich geschlossen lösen.“