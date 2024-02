Handball-Oberliga TB Wülfrath muss ohne Torjäger Lüttger klarkommen

HSV Überruhr – TB Wülfrath. Nach einer dreiwöchigen Pause wollen die TBW-Handballer am Sonntag (18 Uhr) in Überruhr wieder neu angreifen. Denn in den letzten vier Oberliga-Begegnungen lief es für den Aufsteiger nicht wirklich rund. Nach der deutlichen 18:38-Abfuhr beim Tabellenzweiten Mettmann-Sport baten die Wülfrather anschließend aus personellen Gründen vergeblich um die Verlegung der Partie beim Spitzenreiter Unitas Haan und handelten sich damit zwei Minuspunkte am grünen Tisch ein.