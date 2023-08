15-jähriger Wülfrather mischt bei der Judo-WM mit Konstantin Distel startet bei der U 18-Weltmeisterschaft

Diestel startet sehr gut vorbereitet an diesem Freitag in die WM. In der Gewichtsklasse bis 81 Kilogramm wartet auf ihn das Duell gegen Albeladi Saleh aus Saudi-Arabien. Eine Herausforderung, für die sich der junge Judoka gewappnet sieht. Die Unterstützung aus der Heimat ist ihm gewiss, denn die gesamte Judoabteilung des TBW drückt ihm die Daumen und wünscht ihm gutes Gelingen, Spaß am Kämpfen sowie genügend Gelassenheit – und viel Erfolg.