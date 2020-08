Handball : TBW erkämpft wichtigen Punkt

Der Wülfrather Handball-Verbandsligist trotzt zum Meisterschaftsauftakt dem Favoriten Kettwiger SV. Drei Sekunden vor dem Ende gelingt der Ausgleich zum 22:22.

Von Beginn an sahen die Zuschauer in der MTC-Arena eine abwechslungsreiche Begegnung, in der Phlipp Felstedt mit dem Ausgleich zum 1:1 das erste Wülfrather Tor erzielte. Früh geriet der TBW durch eine Zeitstrafe für David Adolphs in Unterzahl, hielt gleichwohl Tuchfühlung. Nach der nächsten Zwei-Minuten-Strafe für Adolphs gingen die Gastgeber durch einen Treffer von Julian Kunath zum 5:4 (13.) sogar erstmals in Führung. Bis zum 8:8 (22:9) durch Till Märtens blieb die Partie in der ersten Halbzeit umkämpft. Dann traf Kunath per Doppelpack zum 10:8, Timo Schmitz legte mit zwei Siebenmetern zum 12:8 (27.) nach. Kurz vor der Pause verkürzten die Kettwiger den Rückstand auf zwei Tore.