Oberliga-Derby lockt rund 600 Handball-Fans in die MTC-Halle Spannendes Derby vor toller Kulisse

TB Wülfrath – Mettmann-Sport 24:26 (12:15). Das Oberliga-Derby stieg in der MTC-Halle vor einer beeindruckenden Kulisse. Rund 600 Zuschauer verteilten sich auf die beiden Tribünen rechts und links am Spielfeldrand. Während auf der einen Seite die Wülfrather Anhänger auch mit Trommeln lautstarke Unterstützung leisteten, hielten auf der anderen Seite die Mettmanner Fans nicht minder gut ausgerüstet energisch dagegen. Je nach Spielverlauf kam es dann zur Wellenbewegung: Als ME-Sport sich zwischenzeitlich einen deutlichen Vorsprung erarbeitete, skandierte der linke Flügel „super, super Leistung ME“. Und als die TBW-Handballer erfolgreich zur Aufholjagd bliesen, waren die Zuschauer auf der rechten Seite plötzulich wieder hellwach, klatschten mit ausgestreckten Armen in die Hände und brüllten „Defense, Defense“.