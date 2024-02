Frauen-Handball – Regionalliga TB Wülfrath kämpft sich zurück

SC Fortuna Köln – TB Wülfrath (Frauen) 20:21 (9:12). Das Titelrennen in der Regionalliga bleibt spannend. Denn die TBW-Handballerinnen erkämpften nach zwei Niederlagen in Folge einen wichtigen Sieg in Köln, durch den sie unerwartet wieder auf den Tabellengipfel kletterten. Möglich machte dies der Ausrutscher von TD Lank. Der bisherige Tabellenführer kam im Heimspiel gegen die Bundesliga-Reserve des TV Aldekerk nicht über ein 29:29 hinaus und steht damit wieder einen Punkt hinter den Wülfratherinnen. Allerdings absolvierte der jetzige Zweite ein Spiel weniger als der neue Erste.