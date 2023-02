Judo – Deutsche Meisterschaft Sophie Püchel holt DM-Bronze

Zahlreiche Spitzensportler traten in Stuttgart zur Deutschen Judo-Meisterschaft an. Vom TB Wülfrath ging Sophie Püchel an den Start und kämpfte in der stark besetzten Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm. Bereits im Vorfeld zeigte sich die junge Wülfratherin in einer sehr guten Form, kam Anfang des Jahres vom internationalen Lehrgang aus Österreich mit einem sehr guten Gefühl zurück. Und erneut stellte Püchel ihre gute Form auch unter dem Druck der nationalen Meisterschaft unter Beweis. Die Studentin präsentierte sich entschlossen und in körperlicher Top-Form.