Wülfrather Athleten auf Medaillenkurs TBW-Judoka bleiben in der Erfolgsspur

Mit drei großen Erfolgen im Gepäck kehrten die Judoka des TB Wülfrath von anspruchsvollen Wettkämpfen zurück. Konstantin Distel trat in der Klasse bis 81 Kilogramm beim European Cup in Berlin an. Nach seinem großen Erfolg mit dem fünften Platz bei der Weltmeisterschaft in Zagreb jagte den TBW-Athleten nun die nationale und internationalen Konkurrenz. Der 15-Jährige demonstrierte jedoch mentale Stärke und kämpfte sich bis ins Halbfinale vor. Hier führte er zunächst, musste sich aber dann in der Verlängerung geschlagen geben. Im Kampf um Rang drei dominierte Distel dann seinen tschechischen Kontrahenten und holte verdient die Bronzemedaille.