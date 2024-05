Dem Auftaktsieg den richtigen Glanz geben TBW plant nächsten Schritt zum Aufstieg

TB Wülfrath – SC DJK Everswinkel (Frauen). Mit dem 24:20-Erfolg beim Mitteldeutschen Oberliga-Meister HC Burgenland legten die TBW-Handballerinnen in der Qualifiktationsrunde zur Dritten Liga einen Auftakt nach Maß hin. Der Vizemeister der Regionalliga Nordrhein will jetzt im Heimspiel am Sonntag (15 Uhr, MTC-Arena) weitermachen. Nach der 31:36-Niederlage in eigener Halle gegen die HSG Weiterstadt/Braunshardt/Worfelden ist Everswinkel aktuell Schlusslicht in der Vierer-Gruppe Mitte. Die beiden Erstplatzierten steigen in die Dritte Liga auf.