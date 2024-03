Handball-Oberliga Jetzt fällt auch TBW-Torjäger Connor Nitzschmann aus

TB Wülfrath – Handball Oppum. Für die TBW-Handballer steht in der Oberliga das zweite Heimspiel in Folge auf dem Programm. Und diesmal ist es für den Aufsteiger eine Pflichtaufgabe im Kampf um den Klassenerhalt, denn am Samstag (18 Uhr) gibt Schlusslicht Oppum seine Visitenkarte in der MTC-Arena ab. Nach dem überraschenden Erfolg gegen den favorisierten TuS Lintorf sollten die Wülfrather mit breiter Brust in die richtungsweisende Begegnung gehen, doch nach der Euphorie über den Coup folgte auf dem Fuß unter der Woche ein bitterer Dämpfer. „Connor Nitzschmann hat sich einen Mittelhandbruch zugezogen. Die Hand ist mit einem Gips ruhig gestellt worden“ berichtet Leszek Hoft und fügt hinzu: „Er wird sechs bis acht Wochen fehlen und benötigt danach ein vier- bis fünfwöchiges Aufbautraining.“ Will heißen: Der TBW-Chefcoach muss für den Rest der Saison ohne den nächsten Torjäger auskommen. Nach dem Ausfall von Niklas Lüttger bedeutet das einen weiteren Rückschlag für den Oberliga-Neuling.