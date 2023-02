Frauen-Handball – Dritte Liga TBW ist krasser Außenseiter bei der SG Kirchhof

SG Kirchhof – TB Wülfrath (Frauen). Die TBW-Handballerinnen stehen an diesem Samstag (18 Uhr) vor einer hohen Hürde. Das Drittliga-Team muss nicht nur die rund dreistündige Hinfahrt erfolgreich meistern, sondern tritt dazu auch noch bei einer Mannschaft an, die unbedingt in die Aufstiegsrunde will und ihre Ambitionen mit acht Siegen in Folge untermauert hat.

04.02.2023, 13:50 Uhr

Melina Otte (am Ball) fällt verletzt aus. Foto: Achim Blazy (abz)

Von Birgit Sicker