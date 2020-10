Handball : TB Wülfrath holt Marcel Müller

Wülfrath Der 38-jährige Rückraumspieler wechselt von der SG Ratingen in die Kalkstadt und bringt Erfahrung in die junge Verbandsliga-Mannschaft.

Für die Handbqller des TB Wülfrath ist der Spielplan in der Verbandsliga aktuell die größte Herausforderung, denn an diesem Wochenende haben sie bereits wieder frei. „In einen Spielrhythmus kommt man da nicht“, stellt Stefan Graedtke fest, zumal nach der Partie am 10. Oktober gegen den MTG Horst Essen die zweiwöchige Herbstferienpause folgt.