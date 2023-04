Handball-Verbandsliga TBW hat den Oberliga-Aufstieg fest im Blick

In dieser Saison läuft es für den TB Wülfrath prächtig – zumindest für die Herrenmannschaft. Denn nur noch zwei Begegnungen trennen den Spitzenreiter der Verbandsliga-Gruppe 2 vom Aufstieg in die Oberliga. Verfolger LTV Wuppertal II hat vier Punkte weniger auf dem Konto, allerdings bislang auch eine Partie weniger absolviert. Mit einem Sieg am Sonntag (11.30 Uhr) bei der DJK Mülheim Saarn machen die TBW-Handballer die Meisterschaft aber vorzeitig perfekt, da sie den direkten Vergleich gegen die LTV-Reserve mit einem Tor gewannen. Wobei die Wuppertaler gar nicht aufsteigen dürfen, weil ihre Erstvertretung bereits in der Oberliga spielt.