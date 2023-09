Das Büngeler-Team trotzt den personellen Problemen TB Wülfrath hält in der Regionalliga Kurs

TSV Bonn rrh. – TB Wülfrath (Frauen) 26:29 (15:17). Die TBW-Handballerinnen mischen in der Regionalliga weiter an der Tabellenspitze mit. „Wir sind als Trainerteam sehr zufrieden“, stellte Jörg Büngeler nach dem Erfolg in Bonn stolz fest und betonte: „Die Randbedingungen sind aufgrund der verletzungsbedingten Ausfälle nicht optimal, deshalb hat Lena Feldstedt noch einmal ausgeholfen und Julia Geselle war dabei.“ Trotz der Widrigkeiten behielten die Wülfratherinnen in einer kampfbetonten Begegnung die Oberhand. „Wir waren begeistert, welche Einstellung die Mannschaft mitbringt und die Präsenz, die wir die ganze Zeit in der warmen Halle hatten. In der letzten Minute haben die Spielerinnen noch gute Entscheidungen getroffen – davor kann man nur den Hut ziehen, welchen Mut sie auf die Platte gebracht haben.“