Frauenhandball, Regionalliga Wülfratherinnen stürzen Spitzenreiter

Schon die Anfangsphase gehörte den Gästen. Zwei Tore von Sina Meyer und ein Treffer von Milena Otte sorgten für die frühe 3:0-Führung. Jule Kürten, die mit Paula Stausberg in der Defensive einen starken Innenblock stellte, erhöhte in der neunten Spielminute auf 5:1. „Leider haben wir dann etwas die Distanz zur Abwehr der Lankerinnen verloren und waren nicht mehr so effektiv im Angriff“, musste Büngeler sehen, wie die Gastgeberinnen nach gut 23 Minuten zum 10:10 ausglichen.